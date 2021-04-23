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Видео: Россия-Чехия: чем обернется ухудшение отношений

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© Sputnik / RT / Ruptly / Twitter @TomKout
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210423/34506394/Video-Rossiya-Chekhiya-chem-obernetsya-ukhudshenie-otnosheniy.html

Отношения между двумя странами оказались в самом глубоком кризисе за последние годы, и произошло это довольно стремительно.

Российские дипломаты садятся на борт самолета в международном аэропорту Праги
© REUTERS / STRINGER
Зачем Байдену нужна высылка русских из Чехии?
Прага безосновательно обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и выслала 18 сотрудников российского посольства. Это послужило началом дипломатического скандала.

В Москве все обвинения чешских властей отвергли и заявили, что Прага взяла курс на разрыв отношений. Чем обернется нынешнее обострение, какие последствия ждут Чехию и, главное, при чем тут Петров и Боширов - рассказываем в нашем видео.

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