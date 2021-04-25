Видео: мифы о COVID-19 опроверг российский вирусолог

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На самые острые вопросы отвечает вирусолог, профессор, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Опасна ли вакцинация от COVID-19, какими критериями нужно руководствоваться при выборе вакцины, а также какие долгосрочные побочные действия могут быть у "Спутника V" - на этот и другие вопросы отвечает российский вирусолог Анатолий Альтштейн.
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