Видео: мифы о COVID-19 опроверг российский вирусолог

Опасна ли вакцинация от COVID-19, какими критериями нужно руководствоваться при выборе вакцины, а также какие долгосрочные побочные действия могут быть у "Спутника V" - на этот и другие вопросы отвечает российский вирусолог Анатолий Альтштейн.

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