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Видео: мифы о COVID-19 опроверг российский вирусолог

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (255)
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На самые острые вопросы отвечает вирусолог, профессор, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Опасна ли вакцинация от COVID-19, какими критериями нужно руководствоваться при выборе вакцины, а также какие долгосрочные побочные действия могут быть у "Спутника V" - на этот и другие вопросы отвечает российский вирусолог Анатолий Альтштейн.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (255)

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