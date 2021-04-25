Видео: митинг ковид-диссидентов в Британии

Тысячи людей приняли участие в митинге против коронавирусных ограничений Unite for Freedom, который прошел в Лондоне в субботу.

Протестующие были "вооружены" надувными шприцами и держали в руках транспаранты с надписями "Нет" паспортам вакцинации" и "Мы - за свободу", а также выкрикивали лозунги против вакцинации от COVID-19 и ковид-ограничений.

Сторонники движения, которое изначально было создано для протеста против мер, связанных с коронавирусом, теперь также протестуют против паспортов COVID-19 и того, что они называют "принудительной вакцинацией".

12 апреля в Соединенном королевстве были введены послабления ограничений на самоизоляцию, что позволило пабам и ресторанам возобновить работу на открытом воздухе. Кроме того, в стране вновь открылись магазины, тренажерные залы и салоны красоты.

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