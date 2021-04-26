У здания КС проходит митинг сторонников партии "Действие и солидарность"

Активисты политформирования, которое до своего избрания президентом Молдовы возглавляла Майя Санду, вышли на митинг у здания Конституционного суда в Кишиневе.

Собраться у стен Конституционного суда партия "Действие и солидарность" (PAS) призвала сторонников накануне, обратившись к ним через соцсети.

"Приходите к Конституционному суду, чтобы защитить Конституцию и конституционный порядок", – отмечалось в посте в социальной сети.

Заявленный пропрезидентской партией митинг является частью противостояния между парламентом и президентом Майей Санду.

Парламент Молдовы 23 апреля принял большинством голосов "Декларацию о захваченном характере Конституционного суда". В тексте документа говорится, что парламент не признает решение о наличии обстоятельств для роспуска парламента, выражает вотум недоверия по отношению к судьям, его принявшим. За декларацию проголосовали 54 депутата от Партии социалистов и парламентской группы "За Молдову".

Парламент, согласно тексту декларации, также не признает решение Конституционного суда о наличии обстоятельств для роспуска парламента и выражает недоверие по отношению к судьям, которые его приняли. Законодатели обращаются к Совету Европы и другим международным структурам с просьбой провести экспертизу происходящего в Республике Молдова.

В этот же день законодательный орган 53 голосами "за" отменил постановление парламента от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле. Решение может быть обжаловано в рамках административного производства.

Также 23 апреля депутаты 56 голосами "за" назначили судьей Конституционного суда экс-прокурора Бориса Лупашку.

Перед зданием КС прошел протест в "защиту Конституционного суда". Акция была организована депутатами от PAS. К протесту присоединились представители ряда политформирований, в числе которых DA, "Наша партия".

Депутаты от PAS оспорили в Конституционном суде два постановления, принятые в пятницу в парламенте. Речь идет о постановлении об отмене решения парламента от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле, а также о новом назначении судьи Конституционного суда.

Президент Молдовы Майя Санду охарактеризовала действия парламента как неконституционные. Об этом она заявила на брифинге в пятницу по итогам заседания Совбеза.

Конституционный суд в лице одного судьи Любы Шова приостановил действие постановления парламента об аннулировании путем частичной отмены решения законодательного органа №121 от 16 августа 2019 года о назначении судьи КС и постановления от 23 апреля 2021 года о назначении судьи инстанции.

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