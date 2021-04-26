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Видео: в Крыму состоится фестиваль военной песни "Дорога на Ялту"

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© Video: Предоставили организаторы фестиваля «Дорога на Ялту»
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/1a/34533147.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210426/34533184/v-krymu-sostoitsya-festival-voennoy-pesni-doroga-na-yaltu.html

В полуфинал конкурса прошли исполнители из 15 стран: Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, Португалии, США, Турции, Франции и Швеции.

В преддверии Дня Победы в Крыму пройдет ежегодный международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту", на котором будут звучать песни военных лет на языках тех стран, откуда приехали участники.

Режиссер Полина Бертэн на фестивале «Дорога на Ялту» в 2019 году
© Photo : фонд «Гуманитарный мир»
Такого в истории ТВ еще не было: как пройдет онлайн-фестиваль "Дорога на Ялту"

Полуфинал конкурса состоится 29 апреля в Ялте. В него прошли представители 15 стран: Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, Португалии, США, Турции, Франции и Швеции. В жюри фестиваля входят известные российские и зарубежные музыканты, деятели культуры и искусства.

Финал фестиваля пройдет 1 мая, все конкурсанты выступят в дуэте с российскими исполнителями. Общий призовой фонд конкурса в этом году составил 60 тысяч евро.

Исполнители также будут бороться за приз зрительских симпатий, который будет присужден по результатам онлайн-голосования на сайте doroganayaltu.ru. Голосование уже активно и будет продолжаться вплоть до финала фестиваля. Итоги организаторы объявят во время гала-концерта.

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