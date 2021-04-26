Видео: в Крыму состоится фестиваль военной песни "Дорога на Ялту"

В полуфинал конкурса прошли исполнители из 15 стран: Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, Португалии, США, Турции, Франции и Швеции.

В преддверии Дня Победы в Крыму пройдет ежегодный международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту", на котором будут звучать песни военных лет на языках тех стран, откуда приехали участники.

Полуфинал конкурса состоится 29 апреля в Ялте. В него прошли представители 15 стран: Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, Португалии, США, Турции, Франции и Швеции. В жюри фестиваля входят известные российские и зарубежные музыканты, деятели культуры и искусства.

Финал фестиваля пройдет 1 мая, все конкурсанты выступят в дуэте с российскими исполнителями. Общий призовой фонд конкурса в этом году составил 60 тысяч евро.

Исполнители также будут бороться за приз зрительских симпатий, который будет присужден по результатам онлайн-голосования на сайте doroganayaltu.ru. Голосование уже активно и будет продолжаться вплоть до финала фестиваля. Итоги организаторы объявят во время гала-концерта.

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