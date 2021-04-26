22:24 26 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.64
  • USD17.95
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Видео

Видео: "быстрее пули" – запуск российской противоракеты в Казахстане

Получить короткую ссылку
10810
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/1a/34535014.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210426/34535056/video-zapusk-rossiyskoy-protivorakety-v-kazakhstane.html

Система ПРО состоит на вооружении Воздушно-космических сил РФ и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

Воздушно-космические силы России провели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане очередные испытания новой противоракеты. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

Фрегат Адмирал Горшков провел успешный пуск ракеты Циркон.
Пресс-служба Минобороны РФ
Когда начнутся серийные поставки ракет "Циркон" - ответ Минобороны РФ

Отмечается, что скорость полета противоракеты в 4 раза выше, чем у пули автомата Калашникова, – 3 км/с. Ее применение улучшит характеристики системы ПРО и расширит ее боевые возможности.

Как заявил командир соединения ПРО ВКС генерал-майор Сергей Грабчук, боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.

В последний раз новую ракету системы ПРО также на полигоне Сары-Шаган запускали в ноябре прошлого года. Подтвердила ли ракета свои характеристики – смотри в видео Sputnik с места испытаний в Казахстане.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
В этом году цветение садов приходится на предпасхальные дни.
Фото: в цвету, как в пене - сады Молдовы примеряют наряд весны
Запуск российской противоракеты в Казахстане: подтвердила ли она свои характеристики?
Видео: "быстрее пули" – запуск российской противоракеты в Казахстане
Рейтинг стран мира по индексу счастья
Рейтинг стран мира по индексу счастья

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться