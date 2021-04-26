Видео: "быстрее пули" – запуск российской противоракеты в Казахстане

Система ПРО состоит на вооружении Воздушно-космических сил РФ и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

Воздушно-космические силы России провели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане очередные испытания новой противоракеты. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что скорость полета противоракеты в 4 раза выше, чем у пули автомата Калашникова, – 3 км/с. Ее применение улучшит характеристики системы ПРО и расширит ее боевые возможности.

Как заявил командир соединения ПРО ВКС генерал-майор Сергей Грабчук, боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.

В последний раз новую ракету системы ПРО также на полигоне Сары-Шаган запускали в ноябре прошлого года. Подтвердила ли ракета свои характеристики – смотри в видео Sputnik с места испытаний в Казахстане.

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