Видео: как прошла художественная акция по случаю годовщины катастрофы на ЧАЭС

На главной площади Припяти 26 апреля собрались бывшие жители города, чтобы в рамках художественной акции Chornobyl.35 почтить память погибших в аварии на Чернобыльской АЭС.

Масштабное арт-мероприятие, приуроченное к 35-ой годовщине катастрофы, началось с презентации проекта "Чернобыль.Ковчег", в рамках которого фотограф Денис Копылов представил заселение заброшенных территорий Зоны отчуждения самыми разнообразными животными планеты.

"Этот проект называется "Чернобыль.Ковчег". Он о том, что чернобыльская зона – это место жизни, куда животные спрятались от человека через, скажем, защиту радиацией. И роль ковчега выполняет радиация. Немножко странно, но по-настоящему", – рассказал фотограф.

Позже на площади также выступили участники музыкально-поэтического проекта "Эвтерпа", которые зачитали стихи известных чернобыльских авторов и собственные произведения.

Кульминацией мероприятия стала церемония зажжения 35 свечей в соответствии с количеством лет, прошедших после аварии. А ровно в 1 час 23 минуты (именно в это время 35 лет назад взорвался четвертый энергоблок) состоялась минута молчания.

Завершилось мероприятие спектаклем "Нация" по одноименной книге Марии Матиос в исполнении Ивано-Франковского национального академического драматического театра.

Почтить память погибших приехали люди, выселенные из зоны вокруг Чернобыльской АЭС, а также ликвидаторы аварии.

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