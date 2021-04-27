20:24 27 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.68
  • USD17.93
  • RUB0.24
  • RON4.40
  • UAH0.64
Поиск
Видео

Видео: как прошла художественная акция по случаю годовщины катастрофы на ЧАЭС

Получить короткую ссылку
15 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/1b/34549230.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210427/34549270/video-kak-proshla-khudozhestvennaya-aktsiya-po-sluchayu-godovschiny-katastrofy-na-chaes.html

На главной площади Припяти 26 апреля собрались бывшие жители города, чтобы в рамках художественной акции Chornobyl.35 почтить память погибших в аварии на Чернобыльской АЭС.

Масштабное арт-мероприятие, приуроченное к 35-ой годовщине катастрофы, началось с презентации проекта "Чернобыль.Ковчег", в рамках которого фотограф Денис Копылов представил заселение заброшенных территорий Зоны отчуждения самыми разнообразными животными планеты.

"Этот проект называется "Чернобыль.Ковчег". Он о том, что чернобыльская зона – это место жизни, куда животные спрятались от человека через, скажем, защиту радиацией. И роль ковчега выполняет радиация. Немножко странно, но по-настоящему", – рассказал фотограф.

Позже на площади также выступили участники музыкально-поэтического проекта "Эвтерпа", которые зачитали стихи известных чернобыльских авторов и собственные произведения.

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
© Sputnik / Андрей Александров
Ликвидатор аварии на ЧАЭС: туристы не осознают опасности путешествий в этой зоне

Кульминацией мероприятия стала церемония зажжения 35 свечей в соответствии с количеством лет, прошедших после аварии. А ровно в 1 час 23 минуты (именно в это время 35 лет назад взорвался четвертый энергоблок) состоялась минута молчания.

Завершилось мероприятие спектаклем "Нация" по одноименной книге Марии Матиос в исполнении Ивано-Франковского национального академического драматического театра.

Почтить память погибших приехали люди, выселенные из зоны вокруг Чернобыльской АЭС, а также ликвидаторы аварии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Актриса Аманда Сейфрид на красной дорожке 93-ей церемонии вручения Оскар в Лос-Анджелесе.
Фото: лучшие звездные наряды премии "Оскар-2021"
Припяти прошла художественная акция по случаю годовщины катастрофы на ЧАЭС
Видео: как прошла художественная акция по случаю годовщины катастрофы на ЧАЭС
Флаг Республики Молдова
Что представляет собой флаг Республики Молдова

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться