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Видео: вопрос жизни – сторонники США заговорили о закупках "Спутника V"

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© Ruptly / Associated Press / twitter.com/sputnikvaccine
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210427/34549366/video-vopros-zhizni-storonniki-usa-zagovorili-o-zakupkakh-sputnika-v.html

Число стран, желающих приобрести российскую вакцину против коронавируса растет. О закупках "Спутник V" теперь заговорили даже союзники США по НАТО.

В случае, когда речь идет о здоровье людей, как правило политика уходит на второй план. Власти Мексики признали российский "Спутник V" безопасным, сравнив пять используемых в стране препаратов. В Бразилии одобрили коммерческий выпуск российской вакцины на территории страны, а Минздрав Таиланда включил ее в официальный график вакцинации.

Производство вакцины от COVID-19. Архивное фото
© Sputnik / AFK Sistema
Разработчики: "Спутник V" проходит четыре этапа очистки

Вот и канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что Берлин уже обсуждает вопрос закупки российского препарата. Осталось только дождаться регистрации вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам.

По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Вакцина одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек, а в Кремле заявили о том, что производство препарата идет в авральном режиме. 

Какие еще страны признали "Спутник V" самым безопасным? И сколько у российского препарата побочных эффектов по сравнению с немецко-американской вакциной Pfizer?

Ответы на эти вопросы узнайте в нашем видео.

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