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Видео: КС рассматривает запрос о конституционности введения в Молдове режима ЧП

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© Video: YouTube / Curtea Constituțională
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210428/34556506/Video-KS-rassmatrivaet-zapros-o-konstitutsionnosti-vvedeniya-v-Moldove-rezhima-ChP.html

Смотрите трансляцию заседания Конституционного суда, где рассматривается запрос депутатов о соответствии Основному закону страны .

Конституционный суд рассмотривает в среду запросы о признании недействительным постановления парламента о введении режима чрезвычайного положения в Молдове. Заседание намечено на 13.00.

Конституционный суд Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
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Парламент Молдовы 30 марта одобрил введение в республике режима ЧП из-за коронавируса на 60 дней – с 1 апреля до 30 мая. Это решение опротестовали депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (PAS), а также депутат прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку. В своих обращениях к Конституционному суду они отметили, что был нарушен порядок введения чрезвычайного положения.

Перед зданием КС проходит протест, организованный партией PAS. Манифестанты утверпждают, что "пришли, чтобы защитить Конституцию".

Напомним, 15 апреля Конституционный суд признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Однако законодательный орган не может быть распущен во время чрезвычайного положения, которое действует в стране до 30 мая.

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