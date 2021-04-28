20:02 28 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.61
  • USD17.88
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Видео

Видео: Путин передал Эрмитажу церковную утварь дома Романовых

Получить короткую ссылку
23 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/1c/34557269.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210428/34557309/video-putin-peredal-ermitazhu-tserkovnuyu-utvar-doma-romanovykh.html

Коллекция Эрмитажа пополнилась ценными экспонатами: президент России передал музею набор церковной утвари из приданого дочери Александра II, великой княгини Марии Александровны.

Комплект церковной утвари из 16 серебряных предметов был передан президентом России Владимиром Путиным музею Эрмитаж в качестве экспоната.

В этой коллекции есть блюдо для освящения хлебов и чаша для освящения воды, кропило, тарелочка для просфоры, дароносица, несколько крестов, подсвечники для жертвенника, кадило и другие изделия.

Экспонаты музея Фаберже в отреставрированном Шуваловском дворце Санкт-Петербурга
© Sputnik / Igor Russak
Не подделка ли: Эрмитаж проверил изделия Фаберже

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал немного об истории создания этого комплекта церковной утвари. По его словам, это часть набора для совершения таинства евхаристии, а весь набор включал 22 предмета из позолоченного серебра и еще три бронзовых изделия.

Комплект был изготовлен в 1877 году на фабрике Никольса и Плинке в Петербурге по заказу императорского двора и предназначался для использования в домовой церкви в резиденции Кларен-хаус в Лондоне великой княгиней Марией Александровной, в замужестве – герцогиней Эдинбургской.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Фото: первое в этом году "розовое" суперлуние поразило жителей Земли
Владимир Путин передал Эрмитажу сокровища, принадлежавшие дому Романовых
Видео: Путин передал Эрмитажу церковную утварь дома Романовых
Флаг Республики Молдова
Что представляет собой флаг Республики Молдова

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться