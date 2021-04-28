Видео: Путин передал Эрмитажу церковную утварь дома Романовых

Комплект церковной утвари из 16 серебряных предметов был передан президентом России Владимиром Путиным музею Эрмитаж в качестве экспоната.

В этой коллекции есть блюдо для освящения хлебов и чаша для освящения воды, кропило, тарелочка для просфоры, дароносица, несколько крестов, подсвечники для жертвенника, кадило и другие изделия.

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал немного об истории создания этого комплекта церковной утвари. По его словам, это часть набора для совершения таинства евхаристии, а весь набор включал 22 предмета из позолоченного серебра и еще три бронзовых изделия.

Комплект был изготовлен в 1877 году на фабрике Никольса и Плинке в Петербурге по заказу императорского двора и предназначался для использования в домовой церкви в резиденции Кларен-хаус в Лондоне великой княгиней Марией Александровной, в замужестве – герцогиней Эдинбургской.

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