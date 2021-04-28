Видео: Шойгу – о росте военной опасности из-за действий США и НАТО

Действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а подогреваемые ими националистические настроения на Украине способствуют росту военной опасностипровоцируют вооруженный конфликт на Донбассе.

О деструктивных действиях США и их союзников по НАТО в европейском регионе, способствующих росту военной опасности рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности в Душанбе.

"В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу. То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории", – отметил российский министр.

Североатлантический альянс планирует усилить свое присутствие у границ России, чем может спровоцировать потенциальный конфликт. По словам Шойгу, в Министерстве обороны внимательно следят за обстановкой и действиями НАТО, а российская армия готова обеспечить безопасность границ России.

Узнайте в нашем видео какие меры предприняла Россия в ответ на угрожающие действия НАТО.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova