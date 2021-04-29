Видео: в Индию прибыл самолет МЧС России с грузом медпомощи

Россия направила в Индию два грузовых самолета с лекарствами, вентиляционным оборудованием, запасами кислорода и другим медицинским оборудованием.

Индия переживает небывалый рост числа заражений коронавирусом нового типа. Страна находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев заболевания. Согласно последним данным Минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 18,3 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15 миллионов человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 204 тысячи.

В сложной пандемической ситуации российское руководство приняло решение о предоставлении Индии медпомощи для борьбы с распространением коронавируса. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о решении предоставить экстренную гуманитарную помощь.

В тот же день в Индию прибыли два грузовых самолета Ил-76, которые доставили более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.

Узнайте, как встречали в Индии груз гуманитарной помощи из России, посмотрев видео.

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