Видео: люди и лава – сотни туристов приходят посмотреть на извержение вулкана

Сотни туристов и жителей Исландии ежедневно приходят посмотреть на "природное шоу" – проснулся вулкан Фаградальсфьядль, который спал почти шесть тысяч лет.

Исландский полуостров Рейкьянес наводнили туристы. Они презжают сюда для того, чтобы полюбоваться извержением вулкана. Огромные фонтаны лавы вырываются в воздух на более чем 50 метров, что для вулкана Фаградальсфьядль является рекордом. В самой горе из-за тектонических процессов образовалось множество трещин, из которых и вытекает лава, превращаясь в огромную раскаленную реку.

Да и местные жители не откажут себе в удовольствии полюбоваться на уникальное природное зрелище. Когда еще такое увидишь? Ученые отмечают, что вулкан спал почти шесть тысяч лет, а на полуострове Рейкьянес, не было извержений 9 веков.

По заверениям специалистов, извержение не представляет опасности для жителей рядом расположенного населенного пункта Гриндавик.

Посмотрите и вы на это по-настоящему магическое зрелище!

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