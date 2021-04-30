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Видео: грозит ли запрет "Северному потоку – 2"

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Sputnik Молдова
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Европарламент призвал страны Евросоюза снизить зависимость от российских энергоресурсов, а также остановить реализацию проекта "Северный поток – 2".

Депутаты Европарламента проголосовал за резолюцию с требованием остановить строительство газопровода "Северный поток – 2".

Северный поток – 2
© Sputnik / Dmitrij Leltschuk
Европарламент хочет остановить строительство "Северного потока — 2"

В документе, принятом 29 апреля, европейские депутаты утверждают, что ЕС должен снизить энергетическую зависимость от России. Помимо "Северного потока – 2", европейские парламентарии также призвали отключить Москву от межбанковской системы SWIFT. При этом уточняется, что резолюции Европейского парламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер.

Как отреагировали на резолюцию Европарламента в Москве и Берлине, при чем тут США и какая судьба ждет "Северный поток – 2" – узнайте в нашем видео.

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