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Видео: как в селах Молдовы чтут традиции при подготовке к Пасхе

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210501/34599738/video-kulich-i-rospis-yaits-kak-khozyayki-gotovyatsya-k-paskhe.html

В молдавских селах к предпасхальным приготовлениям относятся куда серьезнее, чем в городах. Если женщины в городе предпочитают покупать куличи, то в селе их пекут дома.

В канун Пасхи молдавским домохозяйкам приходится хорошенько потрудиться, чтобы успеть подготовиться к празднику. Помимо генеральной уборки накануне, женщины также готовят стол из традиционных блюд. Хотя некоторые традиции со временем утрачиваются, домохозяйки в деревнях стараются сохранить очарование пасхальных праздников и испечь кулич дома.

Coc pască și vopsesc ouă: Cum se pregătesc gospodinele de Paște
© Sputnik / Mihai Caraus
Испеките куличи и раскрасьте яйца – как хозяйки готовятся к Пасхе
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Команда Sputnik Moldova отправилась в Пересечино Оргеевского района и подготовила репортаж о приготовлениях к Пасхе. Отметим, запах куличей чувствовался уже у въезда в село.

Рано утром Елизавета Костин начинает замешивать тесто для того, чтобы успеть не только испечь куличи, но и приготовить все традиционные блюда. Женщина призналась нам, что секрет вкусной выпечки – это душевный покой и добрые помыслы.

Смотрите в нашем видео, как проходят приготовления к празднованию Пасхи в молдавском селе.

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Coc pască și vopsesc ouă: Cum se pregătesc gospodinele de Paște
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