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В аэропорт Кишинева доставили Благодатный огонь

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https://ru.sputnik.md/video/20210501/34602823/aeroport-kishineva-dostavili-blagodatnyy-ogon.html

Из-за ограничений, введенных Израилем в ситуации с пандемией COVID-19, в этом году молдавские священники не могли лично присутствовать в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

КИШИНЕВ, 1 мая – Sputnik. Самолеты 11 стран, в том числе Молдовы, приземлились в Израиле в Великую Субботу для получения Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Благодатный огонь доставили в Грузию из Иерусалима
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме

В этом году молдавские священники не смогли лично присутствовать в Храме Гроба Господня в Иерусалиме при схождении Благодатного огня. Из-за ограничений, введенных Израилем в ситуации с пандемией COVID-19, доступ туда был лишь у представителей дипломатического корпуса. Благодатный огонь приняла посол Молдовы в Израиле Габриэлла Морару.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".

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