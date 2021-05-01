Встреча Благодатного огня в Кафедральном соборе Кишинева

Святыня прибыла в Молдову из Иерусалима в девятнадцатый раз при неизменном стечении множества православных, желающих быть причастными к таинству.

Святыня прибыла в Молдову из Иерусалима в девятнадцатый раз, при неизменном стечении множества православных, желающих быть причастными к таинству.

Благодатный огонь снизошел в субботу в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, где патриарх Иерусалимский Феофил III передал его служителям всех конфессий, владеющих храмом Гроба Господня.

Святыню доставили на самолете в Международный аэропорт Кишинева. Оттуда, в сопровождении спецмашин и патрульных полицейских на мотоциклах, огонь прибыл в столичный Кафедральный собор, откуда он разойдется по всем церквям страны.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova