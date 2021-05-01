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Фестиваль "Дорога на Ялту"

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Фестиваль "Дорога на Ялту"
Артисты из 15 стран мира принимают участие в фестивале военной песни "Дорога на Ялту". Смотрите прямую трансляцию уникального песенного шоу.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=98267178&type=mp4
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PT1S
2021-05-01T18:40Z

Артисты из 15 стран мира принимают участие в фестивале военной песни "Дорога на Ялту". Смотрите прямую трансляцию уникального песенного шоу.

Полуфинал международного музыкального фестиваля прошел 29 апреля в Крыму. В нем принимают участие лучшие артисты из разных стран. Музыканты исполнят песни военных лет на национальных языках.

Фестиваль Дорога на Ялту
© Video: Предоставили организаторы фестиваля «Дорога на Ялту»
В Крыму состоится фестиваль военной песни "Дорога на Ялту"

Оценивать умения участников конкурса будет авторитетное жюри. Среди них – популярные российские и зарубежные музыканты, деятели культуры и искусства. В финале участники конкурса исполнят песни вместе с артистами из России.

В этом году у музыкантов из разных стран есть уникальная возможность получить приз в виде 60 тысяч евро. Кроме этого, понравившегося участника смогут выбрать и слушатели. Он получит приз зрительских симпатий. Посмотреть, оценить, а заодно и проголосовать за музыкантов можно на официальном сайте конкурса до финала. Победителя объявят во время гала-концерта.

Напомним, что фестиваль "Дорога на Ялту" проводится ежегодно. Впервые он состоялся в 2019-м. Инициатором организации конкурса выступил известный журналист, автор документального фильма "Крым. Путь на Родину" Андрей Кондрашов.

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