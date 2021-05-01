Видео: ураган на востоке Китая – поваленные деревья и разрушенные дома

Мощный ураган обрушился на восток Китая. Сильнее всего пострадал город Наньтун, где в результате погибли 11 человек, более 100 получили травмы.

Сильная роза с градом и ураганным ветром обрушилась вечером в пятницу на город Наньтун восточной китайской провинции Цзянсу.

Власти города сообщают, что в некоторых районах выпал град диаметром от 1 до 3 сантиметров, при этом метеостанции в отдельных случаях фиксировали скорость ветра от 37,7 до 45,4 метра в секунду.

В результате множество домов, автомобилей и линий электропередач были серьезно повреждены. Из пострадавших районов срочно эвакуированы более трех тысяч человек. Экстренные службы продолжают заниматься ликвидацией последствий стихийного бедствия, в ряде обесточенных районов уже удалось восстановить электроснабжение.

На видео видно, к чему привел разгул стихии.

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