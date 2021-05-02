Видео: как жители Молдовы встречали светлую Пасху

Верующие готовятся к Пасхе на протяжении семи недель, которые называются седмицами и сопровождаются Великим постом. Смотрите на видео, как в Молдове встретили Благодатный огонь, провели службы и освятили куличи.

В воскресенье, 2 мая, православные христиане отмечают один из самых главных праздников – светлую Пасху. В этом году противоэпидемиологические ограничения были смягчены и люди смогли участвовать в праздничном богослужении.

В субботу в девятнадцатый раз в Молдову прибыл Благодатный огонь из Иерусалима. В этом году молдавские священники не смогли лично присутствовать в Храме Гроба Господня при схождении Благодатного огня. Из-за ограничений, введенных Израилем в ситуации с пандемией COVID-19, доступ туда был лишь у представителей дипломатического корпуса. Благодатный огонь приняла посол Молдовы в Израиле Габриэлла Морару. Вечером на самолете он был доставлен в Кишиневский аэропорт, откуда развезен священнослужителями по всей стране.

Смотрите на видео, как в Молдове отмечают Пасху.

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