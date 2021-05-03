Видео: латвийские журналисты обратились к генсеку ООН

Текст обращения озвучил журналист и продюсер Андрей Яковлев. Он отметил, что Всемирный день свободы печати - "хороший повод поддержать нас", имея в виду 10 своих коллег, латвийских русскоязычных журналистов, которые "подвергаются преследованиям за свою профессиональную деятельность".

"Из-за сотрудничества с российскими СМИ у нас, журналистов с многолетним стажем, которые всегда действовали в рамках закона и в соответствии с профессиональной этикой, были проведены обыски. У нас изъяли компьютеры, телефоны, наши архивы. Из нас хотят сделать уголовников, навесить судимости по надуманному поводу", - заявил Яковлев.

По его словам, в основе этих обвинений лежит "русофобия и россиефобия", и это очевидно для всех сторон конфликта.

"Господин Гутерриш, мы понимаем, что вы как руководитель крупнейшей и авторитетнейшей международной организации не можете напрямую вмешиваться в дела суверенного государства - Латвийской Республики, но мы призываем вас выразить свою позицию по отношению к свободе СМИ и свободе журналистов в нашей стране, которая также подписала соответствующие документы ООН", - подытожил Андрей Яковлев.

В декабре 2020 года русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, была взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии ("Нарушение режима санкций Евросоюза"), наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений.

А уже в марте стало известно, что в Эстонии по обвинению в антигосударственной деятельности арестован Сергей Середенко — правозащитник, публицист, автор информационного агентства Baltnews.

А Генеральная прокуратура Латвии отказалась закрыть уголовное дело в отношении журналистки Аллы Березовской, сотрудничающей с порталами Baltnews и Sputnik Латвия (оба входят в медиагруппу МИА "Россия сегодня") и обвиняемой в связи с этим в нарушении режима санкций Европейского союза.

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