Видео: латвийские журналисты обратились к генсеку ООН

Текст обращения озвучил журналист и продюсер Андрей Яковлев. Он отметил, что Всемирный день свободы печати - "хороший повод поддержать нас", имея в виду 10 своих коллег, латвийских русскоязычных журналистов, которые "подвергаются преследованиям за свою профессиональную деятельность".
"Из-за сотрудничества с российскими СМИ у нас, журналистов с многолетним стажем, которые всегда действовали в рамках закона и в соответствии с профессиональной этикой, были проведены обыски. У нас изъяли компьютеры, телефоны, наши архивы. Из нас хотят сделать уголовников, навесить судимости по надуманному поводу", - заявил Яковлев.
По его словам, в основе этих обвинений лежит "русофобия и россиефобия", и это очевидно для всех сторон конфликта.
"Господин Гутерриш, мы понимаем, что вы как руководитель крупнейшей и авторитетнейшей международной организации не можете напрямую вмешиваться в дела суверенного государства - Латвийской Республики, но мы призываем вас выразить свою позицию по отношению к свободе СМИ и свободе журналистов в нашей стране, которая также подписала соответствующие документы ООН", - подытожил Андрей Яковлев.
МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений.
А уже в марте стало известно, что в Эстонии по обвинению в антигосударственной деятельности арестован Сергей Середенко — правозащитник, публицист, автор информационного агентства Baltnews.
А Генеральная прокуратура Латвии отказалась закрыть уголовное дело в отношении журналистки Аллы Березовской, сотрудничающей с порталами Baltnews и Sputnik Латвия (оба входят в медиагруппу МИА "Россия сегодня") и обвиняемой в связи с этим в нарушении режима санкций Европейского союза.
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