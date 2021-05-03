Видео: триумф "Зенита" и чемпионский трофей

Футбольный матч между клубами Российской премьер-лиги "Зенитом" и "Локомотивом" завершился победой сине-бело-голубых с разгромным счетом 6.1.

Петербуржцы прервали 11-матчевую победную серию москвичей и стали чемпионами Российской премьер-лиги третий сезон подряд.

Нападающий команды Сердар Азмун оформил хет-трик, играющий на той же позиции Артем Дзюба сделал дубль, автором шестого гола петербуржцев стал полузащитник Малком. Единственный гол в ворота "Зенита" забил полузащитник "Локомотива" Франсуа Камано.

Это третья подряд победа "Зенита" в чемпионате России по футболу под руководством главного тренера Сергея Семака.

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