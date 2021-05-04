Видео: "С войной покончили мы счеты" - уникальная фронтовая хроника в цвете

Черно-белую пленку, на которой запечатлены кадры времен Великой Отечественной, оживили и раскрасили на RT.

Самые передовые технологии позволяют оживить историю для современников. RT публикует отреставрированную при помощи нейросетей эксклюзивную цветную хронику времен Великой Отечественной войны.

На кадрах - по-настоящему родные лица. Мы видим первый парад советских войск в Берлине 4 мая 1945 года. В этот день был подписан акт о капитуляции всех германских вооруженных сил в северо-западной Германии, Голландии, Шлезвиг-Гольштейне и Дании. До акта о безоговорочной капитуляции остается совсем чуть-чуть. У Рейхстага и Бранденбургских ворот воины-освободители прошли торжественным маршем в полевой форме, в которой воевали.

Кроме того, на пленке - кадры, снятые уже после капитуляции Германии, когда для советских солдат начался долгожданный путь домой.

Лица победителей - в уникальном видео.

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