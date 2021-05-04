17:43 04 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.46
  • USD17.76
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
Видео

Видео: "С войной покончили мы счеты" - уникальная фронтовая хроника в цвете

Получить короткую ссылку
Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (252)
29 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Video: Youtube / RT на русском
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/04/34625994.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210504/34626024/Video-s-voinoy-pokonchyly-mi-schety-unikalnye-frontovye-kadry-v-tsvete.html

Черно-белую пленку, на которой запечатлены кадры времен Великой Отечественной, оживили и раскрасили на RT.

Георгиевская ленточка. Архивное фото
© Sputnik / Александр Кряжев
Коллаж из фото участников ВОВ: в Бендерах организуют акцию #Лица Победы
Самые передовые технологии позволяют оживить историю для современников. RT публикует отреставрированную при помощи нейросетей эксклюзивную цветную хронику времен Великой Отечественной войны.

На кадрах - по-настоящему родные лица. Мы видим первый парад советских войск в Берлине 4 мая 1945 года. В этот день был подписан акт о капитуляции всех германских вооруженных сил в северо-западной Германии, Голландии, Шлезвиг-Гольштейне и Дании. До акта о безоговорочной капитуляции остается совсем чуть-чуть. У Рейхстага и Бранденбургских ворот воины-освободители прошли торжественным маршем в полевой форме, в которой воевали.

Кроме того, на пленке - кадры, снятые уже после капитуляции Германии, когда для советских солдат начался долгожданный путь домой.

Лица победителей - в уникальном видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (252)

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Decorațiuni de paști în Chișinău
Фото: Как Кишинев украсили к Пасхе
Ожившая плёнка: RT публикует эксклюзивные цветные кадры времён Второй мировой войны
Видео: "С войной покончили мы счеты" - уникальная фронтовая хроника в цвете
АГРАРНЫЕ РЫНКИ КИШИНЕВА заглушка
Аграрные рынки Кишинева - 2021

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться