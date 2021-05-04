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Видео: COVID мешает традиции - на Радуницу кладбища в Кишиневе вновь закрыты

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210504/34626848/Video-COVID-meshaet-traditsii-na-Radunitsu-kladbischa-v-Kishineve-vnov-zakryty-.html

Несмотря на существенное снижение новых случаев заболеваемости COVID-19 по стране, власти Кишинева не торопятся отменять действующие в городе ограничения.

На Радуницу ворота кладбищ в Кишиневе будут закрыты, так что все традиционные для поминовения усопших мероприятия горожане проведут дома. Власти решили ввести запрет и в этом году, чтобы не допустить вспышки инфицирования населения COVID-19. Sputnik Молдова поинтересовался у кишиневцев, согласны ли они с мнением властей. 

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