Видео: COVID мешает традиции - на Радуницу кладбища в Кишиневе вновь закрыты

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Несмотря на существенное снижение новых случаев заболеваемости COVID-19 по стране, власти Кишинева не торопятся отменять действующие в городе ограничения.
На Радуницу ворота кладбищ в Кишиневе будут закрыты, так что все традиционные для поминовения усопших мероприятия горожане проведут дома. Власти решили ввести запрет и в этом году, чтобы не допустить вспышки инфицирования населения COVID-19. Sputnik Молдова поинтересовался у кишиневцев, согласны ли они с мнением властей.
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