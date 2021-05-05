Видео: в Мехико расчищают завалы после крушения метромоста

Трагедия произошла третьего мая в 22.22 по местному времени. На данный момент известно о 25 погибших.

Спасатели начали расчищать место трагического крушения метромоста в районе юго-восточных станций "Оливос" и "Тесонко" в столице Мексики. Трагедия произошла третьего мая в 22.22 по местному времени. Обрушение метромоста произошло в тот момент, когда по нему проезжал пассажирский поезд. Жертвами трагедии стали 25 человек, в том числе подросток 13 лет.

После аварии президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил трехдневный национальный траур в связи с многочисленными жертвами катастрофы.

В зоне происшествия работают спасатели, полиция, прокуратура и врачи, район оцеплен. Спасатели расчищают завалы, не исключено, что число пострадавших может увеличиться. Как проходят работы - смотрите в нашем видеосюжете.

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