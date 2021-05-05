Видео: как прошла ночная репетиция парада Победы в центре Москвы

В тренировке приняли участие более 12 тысяч военнослужащих в составе пешей колонны и более 190 образцов военной техники, среди которых как исторические, так и современные боевые машины.

Пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что перед ночной тренировкой пешие парадные расчеты и расчеты механизированной колонны провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино на специальной площадке, представляющей собой макет главной площади страны.

"Пешая колонна сформирована из 37 парадных расчетов. В состав механизированной колонны включено более 190 образцов военной техники", — уточняется в сообщении.

По Красной площади также проехала механизированная колонна, в составе которой было более 190 образцов военной техники. В том числе танки Т-34, Т-72Б3М, Т-80 БВМ, Т-90М "Прорыв" и Т-14 "Армата", пять типов бронеавтомобилей повышенной защищенности семейства "Тайфун", боевые машины пехоты БМП-3, БМП-2 и "Курганец-25".

Также по площади прошли оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", самоходные гаубицы "Мста-С", артиллерийские комплексы "Коалиция-СВ". Силы ПВО представляли зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" и "Тор-М2", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" и системами С-400, а также пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс".

Первая ночная репетиция на Красной площади прошла 29 апреля. Генеральная репетиция военного парада состоится здесь же 7 мая.

Смотрите в нашем видео, как проходила вторая ночная репетиция парада Победы на Красной площади.

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