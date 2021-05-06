Видео: хозяева небес – пилотажная группа "Стрижи" отмечает 30-летие

Официальной датой создания группы считается 6 мая 1991 года, когда она впервые выступила на авиапоказе под названием "Стрижи".

Без них сегодня невозможно представить ни один парад и ни одно авиашоу не только в России, но и далеко за ее рубежами. Группа высшего пилотажа "Стрижи" по праву считается лучшей в мире. На истребителях МиГ-29 они демонстрируют маневры на пределе возможностей и человека, и техники.

"Петля Нестерова", "бочка", "стрела", "звезда" и десятки других фигур высшего пилотажа стали международным брендом, причем каждая из этих фигур может использоваться в реальном бою для поражения или ухода от противника.

Официальным днем основания "Стрижей" считается 6 мая 1991 года, когда группа впервые выступила на авиационном показе под этим названием. Однако группу формировать начали еще в середине 80-х.

В 2004 году в комплекс показов был включен совместный полет пилотажных групп "Стрижи" и "Русские Витязи" в составе девяти самолетов (пять Су-27 и четыре МиГ-29) в строю "ромб" с выполнением полного комплекса фигур высшего пилотажа. Девятка получила название "кубинский бриллиант". Именно в таком строю "Стрижи" будут участвовать в воздушном параде над Красной площадью 9 мая.

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