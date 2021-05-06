Видео: Как прошло открытие памятника Иону Солтысу в Минске

Бронзовый бюст установили в сквере на пересечении улиц Ваупшасова и Солтыса. Памятник Герою Советского Союза сделан из бронзы и установлен на постамент из красного гранита. Высота композиции – 3,5 метра, ее автор – художник Хизри Асадулаев, сообщает Sputnik Беларусь.

В церемонии открытия приняли участие и. о. председателя парламента Молдовы Зинаида Гречаная, которая в эти дни находится с визитом в Минске, а также молдавский экс-президент, председатель Партии социалистов Молдовы Игорь Додон.

"Идея зародилась в 2019 году, мы тогда решили поставить памятник, потому что Минск – единственный город СНГ, где есть улица Солтыса. Хотели открыть в прошлом году, но из-за коронавируса перенесли дату открытия. А в этом году совместили церемонию с визитом спикера парламента и я рад, что удалось открыть этот бюст", – заявил Додон.

"Спасибо нашим белорусским друзьям за содействие, за оказанную помощь, за поддержку и вообще за то, что приютили 2,5 тысячи молдован", – отметила Гречаная.

Ион Солтыс участвовал в освобождении Белоруссии, Украины и Молдовы. С боями дошел до Польши и ценой своей жизни уничтожил несколько немецких дотов. В Молдове Ион Солтыс – национальный герой, его фамилию носят улицы и школа, действует музей героя.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova