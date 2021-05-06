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Видео: Как прошло открытие памятника Иону Солтысу в Минске

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (261)
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В столице Белоруссии был торжественно открыт памятник в честь героя Великой Отечественной войны, уроженца Молдовы Иона Солтыса.

Бронзовый бюст установили в сквере на пересечении улиц Ваупшасова и Солтыса. Памятник Герою Советского Союза сделан из бронзы и установлен на постамент из красного гранита. Высота композиции – 3,5 метра, ее автор – художник Хизри Асадулаев, сообщает Sputnik Беларусь.

В Минске установлен бюст в честь Героя Советского Союза Иона Солтыса
© Photo : Facebook / Dodon Igor
В Минске торжественно открыт бюст в честь Иона Солтыса

В церемонии открытия приняли участие и. о. председателя парламента Молдовы Зинаида Гречаная, которая в эти дни находится с визитом в Минске, а также молдавский экс-президент, председатель Партии социалистов Молдовы Игорь Додон.

"Идея зародилась в 2019 году, мы тогда решили поставить памятник, потому что Минск – единственный город СНГ, где есть улица Солтыса. Хотели открыть в прошлом году, но из-за коронавируса перенесли дату открытия. А в этом году совместили церемонию с визитом спикера парламента и я рад, что удалось открыть этот бюст", – заявил Додон.

"Спасибо нашим белорусским друзьям за содействие, за оказанную помощь, за поддержку и вообще за то, что приютили 2,5 тысячи молдован", – отметила Гречаная.

Ион Солтыс участвовал в освобождении Белоруссии, Украины и Молдовы. С боями дошел до Польши и ценой своей жизни уничтожил несколько немецких дотов. В Молдове Ион Солтыс – национальный герой, его фамилию носят улицы и школа, действует музей героя.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (261)

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