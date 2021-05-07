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Видео: полная готовность - генеральная репетиция парада Победы в Москве
Генеральная репетиция военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в пятницу прошла на Красной площади. По брусчатке прошли пешие расчеты, проехали колонны механизированной военной техники.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=49649192&type=mp4
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PT4M04S
2021-05-07T16:35Z
Генеральная репетиция военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в пятницу прошла на Красной площади. По брусчатке прошли пешие расчеты, проехали колонны механизированной военной техники.
В общей сложности по Красной площади прошли 12 тысяч военнослужащих из 37 пеших парадных расчетов. Кроме того, в репетиции были задействованы более 190 образцов современной и исторической военной техники, включая танки Т-34 и Т-14 "Армата", боевые машины пехоты "Курганец".
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Sputnik / Alexey Filippov
Также в генеральной репетиции парада Победы приняли участие оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", зенитно-ракетные комплексы "Панцырь-С" и системы С-400 "Триумф".
В финале репетиции в небе над Москвой пролетел парадный строй самолетов и вертолетов из 76 единиц авиационной техники, включая вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-24, а также военно-транспортные самолеты Ил-76, Ил-78 и истребители Су-35С и Су-24.
Фото: пехота, авиация и тяжелая техника - кадры с репетиции парада Победы>>>
Ранее на Красной площади уже прошли две ночные репетиции парада Победы с участием военной техники и пеших расчетов.
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