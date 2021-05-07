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Видео: на дне Черного моря установили композицию Вечного огня

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (264)
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Ко Дню Победы дайверы подготовили уникальный проект в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

На дне Черного моря дайверы Краснодарского регионального отделения Русского географического общества установили композицию с Вечным огнем. Экспонат разместили на территории подводного музея Центра подводного плавания "Утриш".

По словам авторов идеи, это уникальный проект, не имеющий аналогов в мире. Основная часть мемориала представляет собой пятиконечную звезду красного цвета. В нижней ее части закреплена система с баллоном, откуда по трубке подается воздух. С его помощью искусственные лепестки, имитирующие языки пламени, колышутся под водой.

Россия: Ночная репетиция парада Победы прошла в центре Москвы
© Sputnik
Как прошла ночная репетиция парада Победы в центре Москвы

Создатели проекта добавили в композицию настоящие боеприпасы и амуницию времен войны: солдатскую каску, гильзы, фрагменты штыка винтовки Мосина. 

Проект дополнил колокол, который призван звучать под водой в память о погибших моряках. Колокол и Вечный огонь были установлены на небольшой глубине, чтобы их могли увидеть и те, кто не увлекается дайвингом. Участники проекта надеются, что композиция будет способствовать росту заинтересованности людей в истории России.

Также в планы Русского географического общества входит размещение на дне моря графического дисплея, где желающие смогут вписать имена своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (264)

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