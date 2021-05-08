Видео: за покупками и прививкой – в торговом центре Белграда открыли центр вакцинации

Мобильные центры вакцинации в сербской столице разворачивают в торговых центрах, чтобы как можно большему количеству людей удалось сделать прививку от COVID-19.

Возле мобильных центров вакцинации царит настоящий ажиотаж. Вызван он тем,что жители Белграда стремятся как можно скорее вакцинироваться. А может быть, свою роль сыграло и то, что белградские власти пообещали предоставить ваучеры на покупку на сумму около 25 евро для первых 100 человек, получивших вакцину в торговом центре.

Это один из эффективных способов, каким руководство города привлекает людей к вакцинации.

По словам городских властей, около 35% населения Белграда уже получили две дозы вакцины и примерно 43,7% сделали первый укол.

"Нам не хватает всего 87 665 человек, чтобы достичь 50%-го показателя полностью вакцинированных людей в Белграде", – рассказал заместитель мэра сербской столицы Горан Весич, приехавший посмотреть, как работает мобильный пункт вакцинации.

На сегодняшний день в Сербии один из самых высоких показателей вакцинации в Европе. Помимо вакцин Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, в стране также активно используют китайскую Sinopharm и российский "Спутник V".

Смотрите в нашем видео, как проходит процесс вакцинации.

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