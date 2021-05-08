Видео: водный протест – рыбаки недовольны новыми правилами, введенными после Brexit

Десятки французских рыболовецких судов приплыли в порт Сент-Хелиер в британском Джерси в знак протеста против новых правил рыбной ловли.

Французские рыбаки провели акцию протеста после введения на прошлой неделе новых местных правил в соответствии с Соглашением о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС – Trade and Cooperation Agreement (TCA), которые, по их словам, закроют им доступу к территориальным водам Нормандских островов.

В знак протеста около 60 судов вошли в британскую гавань Сент-Хелиер. Французские рыбаки утверждают, что, если новая система лицензирования сохранится, большая часть из них будет вынуждена просто уйти из акватории островов и прекратить здесь вылов. Новые правила рыболовства требуют получения местных лицензий, которые, по утверждению рыбаков из Франции, ограничивают их возможности ловить рыбу в этих местах.

В связи с протестами власти Джерси привлекли военно-морские силы, которые патрулируют гавань и окрестности.

Соглашение о торговле и сотрудничестве после Brexit (TCA) уже частично вступило в силу, после того как в канун Рождества было подписано парламентом Великобритании, а одобрение Европейского парламента стало последним юридическим препятствием для заключения договора.

Соглашение должно ознаменовать собой окончательное завершение длительного процесса Brexit, который затянулся почти на пять лет. Тем не менее оно не положило конец напряженности между Великобританией и ЕС на фоне продолжающихся споров вокруг Североирландского протокола соглашения, а также других вопросов.

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