Шествие "Бессмертного полка" в Кишиневе

О том, что Марш памяти состоится, сообщил ранее глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
К участию в акции организаторы пригласили всех граждан страны. Марш стартует с площади Великого Национального собрания. Финальная точка шествия – Мемориальный комплекс "Вечность".
Мероприятие организовали с соблюдением всех санитарных норм, предусмотренных Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья.
В 2020 году Марш памяти "Бессмертный полк" в Кишиневе не проводился из-за ситуации с коронавирусом.
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