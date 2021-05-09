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Шествие "Бессмертного полка" в Кишиневе

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Смотрите прямую трансляцию шествия "Бессмертного полка" в молдавской столице – акция проходит в День Победы.

О том, что Марш памяти состоится, сообщил ранее глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

К участию в акции организаторы пригласили всех граждан страны. Марш стартует с площади Великого Национального собрания. Финальная точка шествия – Мемориальный комплекс "Вечность".

Акция Бессмертный полк в городах России
© Sputnik / Артур Лебедев
Миллионы людей подали заявку для участия в акции "Бессмертный полк онлайн"
"Мы – неравнодушные граждане нашей страны, которые стремятся сохранить историю подвига героев Великой Отечественной войны. Считаем важным и необходимым отметить 76-ю годовщину Победы достойно, единой колонной пройдем по улицам столицы на мемориал воинской славы "Вечность", — сообщил Петрович на брифинге.

Мероприятие организовали с соблюдением всех санитарных норм, предусмотренных Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья.

В 2020 году Марш памяти "Бессмертный полк" в Кишиневе не проводился из-за ситуации с коронавирусом.

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