Парад Победы на Красной площади в Москве

Смотрите в прямом эфире главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, который проходит в Москве.

Парад проходит в воскресенье в российской столице при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.

Командует парадом главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

В роли диктора парада Победы выступает Антон Сунцов. Он заменил на этом месте Евгения Хорошевцева, который скончался 13 декабря прошлого года на 77-м году жизни.

В начале парада на Красную площадь под звуки песни "Священная война" внесут государственный флаг РФ и Знамя Победы - боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Затем Шойгу и Салюков на кабриолетах "Аурус" объедут и поприветствуют парадные расчеты, после чего министр обратится с докладом к президенту РФ, верховному главнокомандующему Владимиру Путину.

После выступления главы государства и минуты молчания начнется торжественное шествие войск, которое на кабриолете "Аурус" возглавит Салюков.

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