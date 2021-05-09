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День Победы в Молдове: "Бессмертный полк" и парад

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© Sputnik / Evghenii Panasenco / Iulia Sorokopud / MaximTopal
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210509/34686396/den-pobedy-v-moldove-bessmertnyy-polk-parad-i-avtoprobeg.html

В Молдове масштабно отметили 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Тысячи людей отправились на мемориалы, поздравили ветеранов и почтили память павших. В населенных пунктах состоялась акция "Бессмертный полк", а в Приднестровье прошел военный парад.

В городах Молдовы, несмотря на пандемию, широко отпраздновали День Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественные мероприятия по традиции начались с возложения цветов к Вечному огню. В церемонии приняли участие председатель парламента Зинаида Гречаная, врио премьер-министра Аурелиу Чокой, и.о. министра обороны Виктор Гайчук, посол России в Молдове Олег Васнецов. До этого на мемориал пришла президент Майя Санду.

"Война унесла огромное количество жизней и практически ни одна семья не оказалась не затронутой этой войной. Всем живущим важно давать объективную оценку, проводить анализ молодым поколениям. Объективный анализ того, что происходило, чтобы не допустить ревизионизма истории и фальсификации тех событий", – заявил Васнецов.

В селе Спея отреставрировали мемориал воинской славы
© Photo : Miroslav Rotari
В селе Спея отреставрировали и расширили мемориал воинской славы
Также 9 мая в Кишиневе прошла акция "Бессмертный полк". Свыше 10 тысяч человек с портретами близких, сражавшихся с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, прошли с центральной площади молдавской столицы к мемориалу воинской славы "Вечность". Организатором акции выступил Национальный координационный комитет "Победа".

"Мы – потомки победителей, так было, есть и будет", – сказал пятый президент Молдовы, лидер ПСРМ Игорь Додон.

Аналогичные шествия состоялись и в других городах и селах Молдовы. Одним из самых массовых "Бессмертный полк" стал в Комрате

А в Тирасполе победу над фашизмом отметили военным парадом.

Легкомоторный самолет. Архивное фото.
© Sputnik / Георгий Зимарев
С неба падали тюльпаны — в Молдове устроили воздушную акцию в День Победы
Кроме того, в Парке афганцев Русский дом в Кишиневе совместно с Международным информационным агентством "Россия сегодня" и Международным информационным агентством и радио Sputnik Молдова открыли фотовыставку "Освобождение Европы".

Цветы участникам борьбы с фашистскими захватчиками несли весь день. Ветерану Павлу Гладкову 9 мая исполнилось 100 лет. С праздником Победы и с юбилеем его лично поздравил и.о. главы Минобороны, генерал Виктор Гайчук.

"Это день радости и воспоминаний о том, в каких труднейших ситуациях мы были, но все-таки победили. Победа досталась нам очень дорогой ценой", – сказал Sputnik Гладков.

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