День Победы в Молдове: "Бессмертный полк" и парад

В городах Молдовы, несмотря на пандемию, широко отпраздновали День Победы в Великой Отечественной войне.
Торжественные мероприятия по традиции начались с возложения цветов к Вечному огню. В церемонии приняли участие председатель парламента Зинаида Гречаная, врио премьер-министра Аурелиу Чокой, и.о. министра обороны Виктор Гайчук, посол России в Молдове Олег Васнецов. До этого на мемориал пришла президент Майя Санду.
"Война унесла огромное количество жизней и практически ни одна семья не оказалась не затронутой этой войной. Всем живущим важно давать объективную оценку, проводить анализ молодым поколениям. Объективный анализ того, что происходило, чтобы не допустить ревизионизма истории и фальсификации тех событий", – заявил Васнецов.
"Мы – потомки победителей, так было, есть и будет", – сказал пятый президент Молдовы, лидер ПСРМ Игорь Додон.
Аналогичные шествия состоялись и в других городах и селах Молдовы. Одним из самых массовых "Бессмертный полк" стал в Комрате.
А в Тирасполе победу над фашизмом отметили военным парадом.
Цветы участникам борьбы с фашистскими захватчиками несли весь день. Ветерану Павлу Гладкову 9 мая исполнилось 100 лет. С праздником Победы и с юбилеем его лично поздравил и.о. главы Минобороны, генерал Виктор Гайчук.
"Это день радости и воспоминаний о том, в каких труднейших ситуациях мы были, но все-таки победили. Победа досталась нам очень дорогой ценой", – сказал Sputnik Гладков.
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