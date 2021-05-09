Салют в честь Дня Победы в Москве

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Смотрите на видео, как в российской столице давали салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Sputnik / Сергей Гунеев
Были использованы 10 тысяч салютных зарядов. Стрельбу вел салютный дивизион Западного военного округа из установок, размещенных на 16 площадках российской столицы.
Утром в воскресенье в Москве прошел главный военный парад. В нем приняли участие более 12 тысяч военнослужащих. Было задействовано свыше 190 единиц военной техники, а также 76 вертолетов и самолетов.
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