Салют в честь Дня Победы в Москве

Смотрите на видео, как в российской столице давали салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Были использованы 10 тысяч салютных зарядов. Стрельбу вел салютный дивизион Западного военного округа из установок, размещенных на 16 площадках российской столицы.

Утром в воскресенье в Москве прошел главный военный парад. В нем приняли участие более 12 тысяч военнослужащих. Было задействовано свыше 190 единиц военной техники, а также 76 вертолетов и самолетов.

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