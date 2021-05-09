День Победы в странах СНГ: как это было

Смотрите на видео, как в странах бывшего СССР прошли мероприятия в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Самые масштабные торжественные мероприятия прошли в Москве – в столице России провели Парад на Красной площади. Все участники заранее поставили себе вакцину от коронавирусной инфекции нового типа, поэтому маршировали без масок и перчаток. За шествием пешей колонны и проездом военной техники наблюдали президент РФ Владимир Путин и его коллега из Таджикистана Эмомали Рахмон.

Почетные места на трибунах заняли ветераны и их родственники.

Почему в этом году в Москву не стали приглашать иностранных гостей? Кому из стран СНГ удалось провести акцию "Бессмертный полк" оффлайн, несмотря на отмену официальных мероприятий? И получилось ли у руководства стран Балтии испортить людям "праздник со слезами на глазах"?

Смотрите на видео самые яркие кадры торжественных мероприятий, прошедших в странах ближнего зарубежья.

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