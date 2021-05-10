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Видео: "Гроза немцев" - легендарный У-2

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© Video: YouTube / Sputnik Беларусь
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210510/34693396/Video-Groza-nemtsev-legendarnyy-U-2.html

Многофункциональный самолет учебный второй - У-2, или "кукурузник", - был построен в конструкторском бюро Николая Поликарпова в 1927 году.

Строй тактическое крыло из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 во время репетиции воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
© Sputnik / Alexey Filippov
Первым делом - самолеты: репетиция воздушной части Парада Победы в Москве
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У-2 стал одним из самых массовых самолетов в мире. А во время Великой Отечественной активно использовался как бомбардировщик, машина могла нести нагрузку до 350 килограммов. Снаряды подвешивали непосредственно под плоскости самолета.

Именно на У-2 свои легендарные полеты выполняли "Ночные ведьмы" - летчицы 46-го гвардейского Таманского Краснознаменного ордена Суворова 3-й степени ночного бомбардировочного авиационного полка.

Sputnik узнал, как "живет" легендарный самолет в Беларуси.

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