Видео: "Гроза немцев" - легендарный У-2

Многофункциональный самолет учебный второй - У-2, или "кукурузник", - был построен в конструкторском бюро Николая Поликарпова в 1927 году.

У-2 стал одним из самых массовых самолетов в мире. А во время Великой Отечественной активно использовался как бомбардировщик, машина могла нести нагрузку до 350 килограммов. Снаряды подвешивали непосредственно под плоскости самолета.

Именно на У-2 свои легендарные полеты выполняли "Ночные ведьмы" - летчицы 46-го гвардейского Таманского Краснознаменного ордена Суворова 3-й степени ночного бомбардировочного авиационного полка.

Sputnik узнал, как "живет" легендарный самолет в Беларуси.

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