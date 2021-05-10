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Видео: локдаун в Карачи - улицы пусты

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (67)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210510/34694829/Video-lokdaun-v-Karachi-ulitsy-pusty.html

Пандемия бьет не только по обыденной жизни людей, но и нарушает традиции подготовки к важнейшим праздникам.

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Улицы крупнейшего в Пакистане города Карачи совершенно обезлюдели: причиной тому - строжайший локдаун из-за пандемии коронавируса, мера действует в стране с воскресенья. Операторы заметили лишь горстку людей и несколько машин, однако большинство улиц пусты, магазины закрыты.

Локдаун начался 9 мая и, как ожидается, продлится до 16 мая, послаблений не будет и во время мусульманского праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) 12-13 мая.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Пакистане зарегистрировано более 858 000 случаев коронавируса, от вызванных болезнью осложнений скончались 18 915 человек.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (67)

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