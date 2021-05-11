Что происходило в Казани, где в школе была открыта стрельба

Ранее во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестный открыл стрельбу и произошел взрыв. В пресс-службе главы Татарстана рассказали, что погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены.
Президент республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.
По информации пресс-службы Национального антитеррористического комитета, вооруженный преступник, открывший стрельбу в гимназии №175 в Казани, задержан.
Расследованием стрельбы в Казани займется центральный аппарат Следственного комитета России.
Российский лидер Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе. Президент РФ поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь детям, пострадавшим при стрельбе в школе.
В Татарстане 12 мая объявлено днем траура.
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