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Что происходило в Казани, где в школе была открыта стрельба

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210511/34702644/chto-proiskhodilo-v-kazani-gde-v-shkole-byla-otkryta-strelba.html
Что происходило в Казани, где в школе была открыта стрельба
Sputnik Молдова вел прямую трансляцию с места трагедии в Казани, где 11 мая в местной школе произошла стрельба.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=71738257&type=mp4
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2021-05-11T13:01Z

Sputnik Молдова вел прямую трансляцию с места трагедии в Казани, где 11 мая в местной школе произошла стрельба.

Ранее во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестный открыл стрельбу и произошел взрыв. В пресс-службе главы Татарстана рассказали, что погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. 

© Sputnik / Maxim Bogodvid
Кадры с места стрельбы у школы в Казани
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Президент республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.

По информации пресс-службы Национального антитеррористического комитета, вооруженный преступник, открывший стрельбу в гимназии №175 в Казани, задержан.

Расследованием стрельбы в Казани займется центральный аппарат Следственного комитета России.

Российский лидер Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе. Президент РФ поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь детям, пострадавшим при стрельбе в школе.

В Татарстане 12 мая объявлено днем траура.

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