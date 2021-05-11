Что происходит в Казани, где в школе была открыта стрельба

Смотрите прямую трансляцию с места трагедии в Казани, где 11 мая в местной школе произошла стрельба.

Глава Татарстана Рустам Минниханов подтвердил факт гибели минимум семи восьмиклассников. По его словам, госпитализированы 16 человек, из которых 12 детей и четверо взрослых.

Президент Татарстана также заявил, что утроившему стрельбу 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие.

Российский лидер Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе. Президент РФ поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь детям, пострадавшим при стрельбе в школе.

В Татарстане 12 мая объявлено днем траура.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova