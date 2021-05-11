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Видео: депутат бундестага привился "Спутником V" в Москве

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Sputnik Молдова
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Депутат бундестага от партии "Левые" Дитер Дем, находясь в Москве, привился российским препаратом от коронавируса.

В понедельник депутат немецкого Законодательного собрания получил первую дозу вакцины "Спутник V" в российской столице. Сообщается, что политик приехал в Москву на Парад Победы.

"Я чувствую себя отлично. Все хорошо, спасибо большое", – приводит РИА Новости слова Дема журналистам после получения сертификата о вакцинации.

Перед процедурой политик прошел обязательный ПЦР-тест на коронавирус. После вакцинации Дем пошутил, что хотел бы выпить пива, хотя его и предупредили, что три дня от этого следует воздерживаться.

Вакцина Sputnik V
© REUTERS / DADO RUVIC
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Свой выбор вакцины "Спутник V" он объяснил тем, что это более классическая, векторная вакцина, наиболее безопасная с точки зрения побочных эффектов. Недопуск российского препарата в Германию, по его мнению, связан с политическими причинами.

Российская вакцина ожидает одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) для использования в ЕС. 

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