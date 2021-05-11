Видео: "Спутник V" спас европейскую страну и рекомендован сотрудникам ООН

"Спутник V" спасает Европу: благодаря российской вакцине в одной из европейских стран теперь вообще никто не болеет коронавирусом.

Небольшая европейская страна Сан-Марино практически избавилась от угрозы распространения на своей территории COVID-19 благодаря "Спутник V". За неделю, c 3 по 9 мая, средняя дневная заболеваемость в пересчете на 1 миллион населения в этой стране более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам Евросоюза, отмечает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Прививаться "Спутником V" в странах, проводящих вакцинацию этим препаратом, призвал своих сотрудников даже генсек ООН.

"Многие сотрудники ООН уже получили вакцину "Спутник V", в частности в России. И мы бы хотели иметь возможность использовать ее. Но пока мы ждем ее одобрения Всемирной организацией здравоохранения", – заявил Антониу Гутерреш.

Ожидается, что ВОЗ завершит экспертизу российской вакцины в конце июня или в июле. Но что до тех пор делать тем, в чью страну пока не завезли препарат?

Узнайте в нашем видео, сколько стоит прививочный тур в Россию и где в ближнем зарубежье скоро запустят еще одно производство "Спутника V".

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