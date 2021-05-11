Видео: что вынудило Россию начать выход из Договора по открытому небу

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и был нацелен на укрепление безопасности в Европе после холодной войны. До недавнего времени частниками договора до были 34 государства.

Во вторник президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу (ДОН).

Договор, вступивший в силу в 2002 году, был нацелен на укрепление безопасности в Европе после холодной войны. Он позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из соглашения.

Поводом для выхода стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные нарушения положений договора со стороны РФ. Подобные обвинения российская сторона неоднократно отвергала. Тем не менее в ночь на 22 ноября 2020-го США завершили процедуру выхода из ДОН.

Аналогичную процедуру Россия начала в середине января этого года. В МИД России тогда отметили, что после того как Вашингтон вышел из соглашения и снял с себя обязательства по приему наблюдательных полетов, "тенденция к разрушению договора приобрела необратимый характер".

Почему Москва решила выйти из ДОН – смотрите в нашем видео.

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