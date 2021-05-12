Стихийный мемориал в Казани: что происходит на месте трагедии

В Татарстане 12 мая объявлено днем траура по погибшим в результате стрельбы в казанской гимназии №175.

Люди несут к месту трагедии цветы и игрушки, многие приходят к стихийному мемориалу с детьми, поток движется непрерывно.

В настоящее время 20 пострадавших в результате инцидента детей находятся в Детской республиканской клинической больнице Татарстана. Шестеро – в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом. Восемь детей получили огнестрельные ранения, остальные - ранения в результате травмирования осколками стекла или при эвакуации из здания. Кроме того, в двух казанских больницах находятся трое взрослых, получивших травмы при стрельбе.

Для работы с пострадавшими в Казань из Москвы прибыли 39 человек, в том числе специалисты из федеральных клиник: анестезиологи, реаниматологи, хирурги, нейрохирурги, психиатры, а также специалисты "Центроспаса" и психологи.

В день трагедии российский лидер Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе. Президент РФ поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь детям, пострадавшим при стрельбе в школе.

Спикер молдавского парламента сообщила, что "глубоко потрясена" случившимся в Казани. "Нам всем надо быть более чуткими и внимательными к нашим детям, миру вокруг нас, чтобы такое никогда и нигде не повторилось!" - отметила Зинаида Гречаная.

Соболезнования Российской Федерации после трагических событий в Казани направила и администрация молдавского президента. "Выражаем свою поддержку всем, кто пострадал в этой ужасной трагедии. И приносим самые искренние соболезнования всему народу Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, два педагога, более 20 человек ранены. Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на которого официально было зарегистрировано оружие. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). 12 мая в республике объявлена днем траура. Власти Татарстана сообщили, что оплатят похороны погибших при стрельбе в школе.

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