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Видео: сильные дожди и селевые потоки в Таджикистане – есть жертвы

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© Video: Sputnik / youtube/Бахтовар Рахмонов / youtube/Like TJK / youtube/Ali.Kulob.03 / youtube/Oriyo Pro / youtube/Жарыя KG
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Из-за затяжных проливных дождей на всей территории Таджикистана повсеместно происходят сходы селевых потоков.

Масштабные наводнения и сходы селей начались в некоторых регионах Таджикистана еще на прошлой неделе. В настоящее время во многих населенных пунктах подтоплены жилые дома, разрушены улицы и дороги. Растет и число погибших. По последним данным, опубликованным властями страны в среду, в результате стихийного бедствия погибли девять человек.

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Непогода добралась и до столицы Таджикистана Душанбе, где оказались затопленными несколько улиц. На видео видно, как  водители некоторых машин, попытавшиеся проскочить препятствие, оказались в водной ловушке.

Ситуация находится на личном контроле президента страны Эмомали Рахмона, на местах работают специалисты по чрезвычайным ситуациям. Ущерб от стихии сейчас оценивает правительственная комиссия, пишет Sputnik Таджикистан.

При этом прогнозы синоптиков неутешительны: сильные осадки и град продлятся на территории Таджикистана до 14 мая.

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