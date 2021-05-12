Видео: спасает "Железный купол" – как работает израильская система ПРО

На Ближнем Востоке продолжается обмен ракетными ударами. Израильские военные заявили, что за два дня поразили полтысячи целей в Секторе Газа. А боевиками ХАМАС по израильской территории выпущено более тысячи ракет.

Обстановка на границе Израиля и палестинского сектора Газа резко обострилась в понедельник вечером, когда палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет, причем 860 из них пересекли границу и попали на израильскую территорию и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.

Практически все они были сбиты израильской системой ПРО "Железный купол".

Смотрите на видео, как это происходило.

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