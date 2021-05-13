Видео: пострадавшие казанские школьники направлены на лечение в Москву

По данным Минздрава Татарстана, в среду нескольких пострадавших в результате стрельбы в казанской гимназии доставили для продолжения лечения в федеральные клиники в Москву.

Самолет МЧС России с пострадавшими от стрельбы в казанских школах приземлился в московском аэропорту Жуковский в среду. Пациентов встречали врачи и передвижные отделения интенсивной терапии, чтобы доставить их в больницы для дальнейшего лечения.

В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

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