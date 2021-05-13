20:38 13 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.53
  • USD17.76
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.64
Поиск
Видео

Видео: сотни ракет и десятки погибших - обострение в Израиле и Палестине

Получить короткую ссылку
30 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/0d/34731773.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210513/34731841/Video-sotni-raket-i-desyatki-pogibshih-obostreniyevIzraileiPalestine.html

Более 1600 ракет выпустили по Израилю из сектора Газа за последние дни. Боевики движения ХАМАС начали ракетные и минометные обстрелы израильской территории 10 мая.

Попытка израильских властей выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима обернулась обострением давнего палестино-израильского конфликта. 

Офицер службы безопасности Израиля
© AFP 2021 / Gil Cohen-Magen
С начала обострения конфликта по Израилю выпустили около 1600 ракет

Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.

Кадры с места событий - в нашем видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Палестинец стоит перед огромной воронкой в ​​городе Газа.
Фото: разрушения и пожары – последствия авиаударов в Израиле и Газе
Более тысячи ракет и десятки погибших: что происходит в Израиле и Палестине
Видео: сотни ракет и десятки погибших - обострение в Израиле и Палестине
Тесты на антитела
Анализ на COVID-19 и антитела: как выбрать тест

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться