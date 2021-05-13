Видео: сотни ракет и десятки погибших - обострение в Израиле и Палестине

Попытка израильских властей выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима обернулась обострением давнего палестино-израильского конфликта.
Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.
Кадры с места событий - в нашем видео.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>