Видео: сотни ракет и десятки погибших - обострение в Израиле и Палестине

Более 1600 ракет выпустили по Израилю из сектора Газа за последние дни. Боевики движения ХАМАС начали ракетные и минометные обстрелы израильской территории 10 мая.

Попытка израильских властей выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима обернулась обострением давнего палестино-израильского конфликта.

Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.

Кадры с места событий - в нашем видео.

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