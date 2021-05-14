Видео: производство вакцины "Спутник V" в Белоруссии

На предприятии "Белмедпрепараты" проходит асептический розлив в ампулы и упаковка вакцины от коронавируса "Спутник V".

В Белоруссии стартовало производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Предприятие "Белмедпрепараты" получает будущую вакцину в виде субстанции, сообщает Sputnik Беларусь.

По сути, это уже готовый препарат, но перед розливом в ампулы он должен пройти сложный этап производства и контроля качества. Будущий "Спутник V" поступает в Беларусь прямиком от завода-производителя в Москве. Объемы поставок определяют с условием срока хранения, чтобы вакцину можно было сразу взять в производство и приступить к розливу.

Крайне важно соблюсти температурные условия на протяжении всего жизненного цикла от субстанции до получения препарата. Температура отслеживается непрерывно: когда вакцина хранится у производителя, в пути до завода, на самом производстве и уже после, в готовом виде.

Перед тем, как попасть в цех, сырье проходит контроль качества. В полностью стерильных условиях будущая вакцина заливается в специальные реакторы. Там, пройдя через фильтры, препарат готовится к розливу. Затем ампула проходит обязательную мойку.

Потом в ампулу заливают вакцину: в нее опускается маленькая игла, вводится нужный объем препарата и ампула запаивается.

Дальше – внешняя мойка, проверка ампулы на герметичность и запаковка.

На всем этапе производства процесс практически полностью автоматизирован: в цеху почти нет сотрудников. Задача персонала – подготовка материалов, оборудования, помещений, контроль за производством на каждом шагу и проверка качества.

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 65 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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